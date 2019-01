N-VA-gemeenteraadslid Mechelen opgepakt voor fraude met humanitaire visa, mensensmokkel en afpersing Slachtoffers betaalden tot 10.000 euro voor visum dat normaal gezien 350 euro kost TT ARA

15 januari 2019

17u07

Bron: EIgen berichtgeving 0 Melikan Kucam, gemeenteraadslid voor N-VA in Mechelen, is opgepakt omdat hij zich fors zou hebben laten betalen door christenen uit Syrië en Irak om hen aan humanitaire visa te helpen. Dat meldt het parket van Antwerpen. Hij zou tot 10.000 euro gevraagd hebben voor een visum. De N-VA reageert “geschokt”.

Kucam is opgepakt op verdenking van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Het onderzoek loopt al enkele maanden.

“De verdachte is gemeenteraadslid voor N-VA in Mechelen en heeft een belangrijke rol binnen de Assyrische gemeenschap”, zegt het parket. “Hij zou een cruciale rol spelen in de wijze waarop humanitaire visa in het kader van de zogenaamde humanitaire corridor voor christenen in Syrië en Irak worden toegekend.”

Een aanvraag heeft normaal een administratieve kost van 350 euro, maar op basis van het huidige onderzoek is aan het licht gekomen dat bedragen van 2.000 tot 10.000 euro moesten worden betaald aan de verdachte om mensen die zich in conflictgebieden bevinden in Syrië, Irak en de buurlanden, via een humanitair visum naar België te laten reizen. Op dit ogenblik is de precieze omvang van de feiten niet duidelijk.

“Theo Francken voorlopig niet betrokken”

Het parket benadrukt dat “in de huidige stand van het onderzoek, er geen aanwijzingen zijn dat de voormalige staatssecretaris (Theo Francken, red.) of iemand van het kabinet betrokken zou zijn bij de feiten”.

De verdachte zal voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter in Antwerpen die binnen 48 uur een beslissing moet nemen over de aanhouding.

Pittig detail: in 2014 voerde de N-VA in de aanloop naar de verkiezingen nog campagne met Kucam “voor een eerlijke migratie”. “Melikan wil eerlijke migratie. En jij?”, vroeg de partij zich in een campagnefilmpje af. N-VA reageert nu geschokt op de aanhouding van Kucam. “Wij zijn verbouwereerd en geschokt door het nieuws over mijnheer Kucam. Wij wachten de resultaten van het onderzoek af en zullen op basis daarvan de gepaste stappen ondernemen.”