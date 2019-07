N-VA-gemeenteraadslid boos op partijgenoot Freilich over vergelijking keppeltje en hoofddoek: “Pot verwijt de ketel” TT

17 juli 2019

14u43 4 Antwerps N-VA-gemeenteraadslid Sevilay Altintas reageert op sociale media boos op de uitspraak van haar partijgenoot en Kamerlid Michael Freilich. Die had in in een interview in Le Soir gezegd dat de hoofddoek “geen symbool van religie, maar van onderdrukking van de man op de vrouw” is, in tegenstelling tot het joodse keppeltje. Een stellingname die Altintas niet begrijpt, zegt ze op Twitter en Facebook. "De pot verwijt de ketel.”

Freilich deed zijn uitspraak in Le Soir omdat hij niet opgezet was met de vergelijking die minister Denis Ducarme (MR) had gemaakt tussen de keppel en de hoofddoek. Freilich had vorige maand zijn eed in het parlement afgelegd met een keppeltje op, wat Ducarme evenmin vond kunnen als een Ecolo-senatrice die hetzelfde heeft gedaan met een hoofddoek op. “Het stoort me dat de link wordt gelegd”, aldus Freilich daarover. De oud-hoofdredacteur van Joods Actueel vindt de twee niet te vergelijken. “De hoofddoek is geen symbool van religie, maar van onderdrukking van de man op de vrouw. Dat kan je van de keppel niet zeggen.”

Zijn partijgenote Sevilay Altintas, die in de Antwerpse gemeenteraad zit en ook kandidaat-Kamerlid was, begrijpt niets van die uitspraak van Freilich en is “ontgoocheld”, liet ze prompt weten op Facebook. Altintas kreeg vorig jaar van de N-VA nog de prijs van de ‘Vlaamse Madam’ voor haar werk als professor gynaecologie en oncologie bij het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen.



“Vandaag kom ik op voor de gehoofddoekte “NİET”-onderdrukte vrouw!”, schrijft Altintas. “Kan u mij de hypocrisie van uw uitspraak van vandaag verklaren?”, vraagt ze aan Freilich. “De partij waarvoor ik en jij instaan bekritiseert niet, laat mensen vrij in hun geloofsbeschouwing en leefwijze zolang de wetten en reglementen maar nageleefd worden. Hoe kan jij nu een uitspraak doen over een geloofsbeleving waartoe je zelf niet behoort?”

“Waarom moeten Joodse vrouwen hun hoofd kaal scheren?”

Altintas vraagt zich in één beweging af waarom Freilich de lijn dan niet doortrekt. “Waarom hebben joodse meisjes niet het volledige lessenpakket op hun geprivatiseerde scholen? Waarom worden ze zo ver van onze verlichte waarden en normen opgevoed? Waarom moeten de Joodse vrouwen op hun eerste huwelijksnacht hun hoofden kaal scheren en een pruik dragen? Waarom moeten de Joodse mannen in het heetst van de zomer hun zwarte gewaden dragen? En dat allemaal uit geloof... maar alleen die ene hoofddoek is uit onderdrukking?

“İs uw taak als politicus de geloofsgemeenschappen tegen elkaar opzetten? Of juist andersom?”, schrijft ze nog. “Ik wil in dit land een mooie toekomst schrijven met links van mij een gehoofddoekte vrouw, rechts van mij een joodse man met een keppeltje, achter mij een kortgerokte coole blondine en voor mij een joviale knappe holebi.”

Schoolreglement

Ook op Twitter liet Altintas zich niet onbetuigd. Vanmiddag deelde ze een schoolreglement van een Antwerpse joodse school. Volgens haar spreekt dat reglement boekdelen. Zo valt er onder meer te lezen dat alle jongens “een tsitsit (een soort traditioneel touw, red.) en een kippa (een keppeltje, red.) of een hoed moeten dragen, ook buiten de school en buiten Antwerpen”. Ook moeten de meisjes “gekleed zijn volgens de wetten van de Torah”, dus “geen broeken, geen decolletés en geen ongepaste kledij”.

Bovendien moeten ook de ouders zich aan het reglement houden en moeten moeders bijvoorbeeld “gekleed zijn met een rok of een kleed, broeken zijn verboden”. “Ook buiten de school moeten de moeders op een aangepaste en deftige manier gekleed zijn. Dat wil zeggen: bedekte armen en geen decolletés.”

"De pot verwijt de ketel, Michael Freilich”, zo concludeert Antintas. “Moest het nodig zijn kom ik als vrijgevochten vrouw ook graag op voor de verlichte waarden en normen van de joodse meisjes.”

Moest het nodig zijn kom ik als vrijgevochten vrouw ook graag op voor de verlichte waarden en normen van de joodse meisjes😵 Sevilay Altintas

“De waarheid kwetst wel vaker”

Altintas krijgt onder haar Facebook-post zowel steun als kritiek, onder andere dat de twee partijleden de discussie best binnenskamers voeren. N-VA-ombudsman Freek Niesten deelt de mening dat de visie van Altintas het inclusieve nationalisme is waar N-VA voor staat. “Hier moeten we als partij voor gaan.”

Freilich zelf verdedigt zich en zegt dat “de waarheid wel vaker kwetst”. “Maar toch moet men dit niet zien als een ‘anti’-discours. Integendeel, ik heb het in de tekst over ‘mijn moslimvrienden’ en ik probeer tips te geven over hoe we enerzijds de opgang van het Vlaams Belang kunnen counteren en hoe we in één klap ook kunnen zorgen voor net minder frustratie. Maak kennis met de joodse debatcultuur. Onderbouw je stellingen en neem geen aanstoot als iemand een mening heeft die anders is. Roep ik op tot geweld? Absoluut niet. Vraag ik nieuwe wetten? Evenmin. Ik vraag enkel om het debat te openen maar heb het gevoel dat je hier omheen wil fietsen. Waarom is me onduidelijk.”