N-VA-gemeenteraadslid blijft aangehouden in zaak rond visumfraude: “Een zekere Frank in parlement

regelt tegen betaling visa” DUITSE TOLK ZETTE POLITIE OP WEG IN ONDERZOEK HA PLA

22 januari 2019

10u15

Bron: Belga, eigen berichtgeving 6 De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding van Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam bevestigd. Dat zegt zijn advocaat, Frank Coel. Hij blijft erbij dat zijn cliënt geen geld heeft gekregen, noch mensen geld heeft afgeperst voor het uitreiken van humanitaire visa.

Kucam werd vorige week opgepakt en door de onderzoeksrechter aangehouden voor mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Hij zou via tussenpersonen forse bedragen hebben ontvangen om mensen vanuit Syrië via humanitaire visa naar ons land te brengen. Kucam ontkent dat hij zich liet betalen voor humanitaire visa. De federale politie onderzoekt of Kucam ook fraude pleegde met uitkeringen.



Meester Coel, die Kucam verdedigt, blijft erbij dat zijn cliënt geen geld heeft gekregen, noch mensen geld heeft afgeperst voor het uitreiken van humanitaire visa. Om zijn gelijk te bewijzen heeft Kucam de geruchten zoals die in de ‘Pano’-reportage op Eén van vorige woensdag werden verspreid, opnieuw laten vertalen.



Advocaat Frank Coel: “De politie leidt uit die ‘Pano’-verklaringen af dat er gesproken wordt over geld. De beëdigde vertaler zegt echter dat er gesproken wordt over mensen. ‘Aan u heb ik 5 gevraagd en ik heb 5 klaar gekregen.’ Daar worden mensen mee bedoeld, geen betalingen. Dat is een fundamenteel verschil.”

“Een zekere Frank in parlement regelt tegen betaling visa”

Verder liet Coel weten dat het hele onderzoek op 21 november van start ging nadat een Assyrische tolk in Duitsland bijkomende verklaringen had afgelegd. Hij wist dat er “in België een zekere Frank in het parlement samen met een gemeenteraadslid uit Mechelen tegen betaling Syrische christenen aan een visum kan helpen”.

De man bedoelde met ‘Frank’ voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Franken (N-VA). Verder gaf hij zelf geen concrete bewijzen, maar de speurders grepen onder meer die verklaring aan om een onderzoek te starten.

Huiszoekingen en telefoonverkeer nagetrokken

Ondertussen is een bankonderzoek naar Kucam en zijn familie gebeurd, zijn bij hem vier huiszoekingen uitgevoerd en is zijn telefoonverkeer nagetrokken. Ook de Mechelse burgemeester Bart Somers (Open Vld), die beweerde al eerder van de geruchten te hebben gehoord, is als getuige ondervraagd.

Advocaat Frank Coel: “In het dossier zitten 45 processen-verbaal, maar nergens vind ik momenteel een bewijs van betaling of afpersing terug.”