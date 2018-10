N-VA'ers speechen bij Turkse zakenclub gelinkt aan Grijze Wolven HA

12 oktober 2018

Bron: Belga 0 De Antwerpse N-VA-kandidaten Annick De Ridder (tweede plaats op de gemeenteraadslijst) en Sevilay Altintas (tiende plaats) hebben een lezing gegeven bij een zakenclub uit de Turkse gemeenschap die banden heeft met de omstreden organisaties Milli Görus en Grijze Wolven. Dat schrijft De Morgen. N-VA verdedigt in een reactie het initiatief.

Altintas zou het initiatief voor de lezing hebben genomen omdat ze heel wat vragen kreeg vanuit de Turkse gemeenschap over waarom ze voor N-VA opkomt. "Ze wordt daarvoor al een tijd opgejaagd door bepaalde mensen uit de Turkse gemeenschap en wilde nu haar verhaal doen", zegt N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann.

Islamschool

Misiad blijkt echter prominente leden te hebben met banden met Milli Görus en/of Grijze Wolven. Zo verklaarde voorzitter Ethem Kislali dat hij tot voor kort nog directeur-generaal was bij Milli Görus, de organisatie achter de in Genk geplande islamschool die door N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir fel bekritiseerd werd. De algemeen directeur van Misiad in Turkije is dan weer een oud-politicus van de extreemrechtse partij MHP die vasthangt aan de Grijze Wolven. Zelf stelt Misiad wel apolitiek te zijn.



"Het artikel van De Morgen bewijst net hoe er vanuit Turkije druk wordt gezet op de Turkse gemeenschap in ons land en hoe die geïnfiltreerd wordt door extreemrechtse figuren", stelt Pohlmann. "In zowat elke Turkse organisatie duiken wel bedenkelijke figuren op."

"Tendentieus"

N-VA publiceerde onlangs een filmpje over kandidaten van andere partijen die sympathie zouden hebben voor Grijze Wolven. "Een lezing over het verhaal van N-VA is uiteraard iets helemaal anders dan kandidaten die zelf betrokken zijn bij dergelijke organisaties en hun propaganda mee verspreiden", stelt Pohlmann, die het artikel van De Morgen daarom "tendentieus" noemt.