N-VA'ers hangen Catalaanse vlag in Huis van Parlementsleden 13u24

In de gebouwen van de Kamer prijkt sinds maandag een Catalaanse vlag. Die werd daar opgehangen door medewerkers van de N-VA, "uit solidariteit" met de gebeurtenissen van vorig weekend in Catalonië, bevestigt de woordvoerder van de fractie. Hij ziet geen graten in het initiatief. "We hebben nog geen opmerkingen gekregen vanuit de diensten", luidt het.

Het was cdH-fractieleidster Catherine Fonck die woensdag een tweet verstuurde waarop de vlag te zien is, met als bijhorende tekst "Nieuwe look voor gang in het Huis van Parlementsleden in het Paleis der Natie. Niet nodig te verduidelijken door welke partij", doelde ze op N-VA.



"Klopt", bevestigt fractiewoordvoerder Diederik Demuynck. De vlag hangt in het Huis van de Parlementsleden, waar de Kamerleden en de medewerkers van de fracties hun kantoor hebben, dus niet in het gedeelte waar de vergaderingen effectief plaatsvinden. "Ze hangt daar al sinds maandag, in een zijgang van de fractiemedewerkers".



Zoals bekend ligt de Catalaanse zaak veel N-VA'ers na aan het hart. Daags na het brutale optreden van de Spaanse ordediensten tijdens het referendum in Catalonië, pleitte het partijbestuur van de Vlaamsnationalisten voor een dialoog "om gevolg te geven aan de wilsuiting van het Catalaanse volk". Zoals bekend steunde ruim 90 procent van de opgedaagde Catalanen voor onafhankelijkheid.



De woordvoerder ziet ook geen probleem met de aanwezigheid van de vlag. "Ze hangt daar uit solidariteit. Ik zou niet weten waar zich daarmee een probleem zou stellen. We hebben er nog geen opmerkingen over gekregen vanuit de diensten".