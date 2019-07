N-VA’er Wilfried Vandaele wordt morgen tot nieuwe voorzitter Vlaams parlement verkozen TT

12 juli 2019

10u53

Bron: Belga, eigen berichtgeving 14 N-VA heeft Wilfried Vandaele voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Vlaams Parlement. Dat bevestigt de partij. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams parlement kwam deze voormiddag bij elkaar om te beslissen hoe het nu verder moest na het ontslag van Kris Van Dijck (N-VA). De plenaire zitting van het parlement moet de kandidatuur van Vandaele nog goedkeuren, dat gebeurt morgen om 11 uur.

De 60-jarige Vandaele is burgemeester van kustgemeente De Haan en zit sinds 2009 in het parlement. Hij wordt gezien als een consensusfiguur over de partijgrenzen heen. In het parlement volgde Vandaele de voorbije tien jaar vooral de dossiers cultuur en media en natuur en leefmilieu op.

“In deze moeilijke tijden heeft het Vlaams Parlement zo snel als mogelijk een nieuwe voorzitter nodig”, zegt fractieleider Matthias Diependaele over de aanstelling van zijn partijgenoot. “Wilfried heeft toegezegd en zal met volle toewijding, zoals we hem kennen, de handschoen opnemen. De fractieleiders van de andere partijen spraken ook hun vertrouwen uit in Wilfried, maar het is nu aan het parlement om zijn benoeming in een plenaire zitting te bekrachtigen.”



Vandaele zelf zegt het “een eer” te vinden “deze rol te kunnen vervullen. De omstandigheden waarin dit verloopt zijn misschien niet ideaal, maar dat maakt een snelle opvolging des te belangrijker. Het is nu mijn taak om de komende dagen en weken de continuïteit te verzekeren. Mijn focus ligt dan ook op het uitvoeren van het werk als voorzitter van het parlement, in alle sereniteit. Daarom zal ik mij terughoudend opstellen om de rust en de sereniteit te laten weerkeren.”

De N-VA is de grootste partij in het parlement en mocht daardoor een nieuwe naam voorstellen nadat Kris Van Dijck gisteren ontslag nam als voorzitter. “Die verdeling gebeurt op basis van de verkiezingsuitslag, op basis van wat de burger heeft beslist. N-VA is de grootste partij dus dat lijkt me logisch”, zei Diependaele vanmorgen al. Sowieso gaat het om een tijdelijke aanstelling, aangezien de post van parlementsvoorzitter deel uitmaakt van de politieke puzzel bij de regeringsvorming, die momenteel stilligt.

Dewinter morgen alweer voorzitter af

Het Vlaams parlement zal morgen om 11 uur uitzonderlijk bij elkaar komen om een stemming te organiseren rond Vandaeles kandidatuur. Die vergadering - het parlement is momenteel normaal gezien in reces - zal voorgezeten worden door Filip Dewinter (Vlaams Belang). Die is sinds gisteren waarnemend parlementsvoorzitter, maar hij zal de voorzittershamer dus alweer snel moeten doorgeven.

Dewinter had het Uitgebreid Bureau, dat is het Vast Bureau van het parlement aangevuld met de fractieleiders, vandaag om 11 uur samengeroepen om zich”te beraden over het ontslag van de voorzitter”. Het Uitgebreid Bureau moest “nagaan welke verdere stappen het parlement moet nemen om een nieuwe voorzitter aan te stellen”.

Dat Dewinter voorlopig de voorzitter is van het Vlaamse parlement, is een gevolg van het reglement dat zegt dat de eerste ondervoorzitter de voorzitter vervangt wanneer die laatste verhinderd is.

Somers: “Liefst niet iemand van extreemrechts”

Open Vld toonde zich vanmorgen alvast voorstander zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter te verkiezen

“Het is niet goed dat Vlaanderen zonder een verkozen voorzitter functioneert”, zei fractieleider Bart Somers. “Maar daarnaast ziet mijn partij niet graag dat iemand van extreemrechts die positie bekleedt. Het moet iemand zijn die namens heel Vlaanderen spreekt, een verbindende figuur. En dat kan je moeilijk zeggen van Vlaams Belang.”