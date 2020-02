N-VA en Vlaams Belang al volop actief op sociale media: ruim 30.000 euro in één week tijd SVM

20 februari 2020

08u07

Bron: Belga 23 N-VA en Vlaams Belang gaven afgelopen week al volop geld uit aan campagnes op de sociale media. Dat blijkt uit gegevens die ‘L'Echo’ verzamelde.

De krant becijferde dat N-VA tussen 11 en 17 februari 17.181 euro uitgaf aan reclame op Facebook en Instagram. Vlaams Belang spendeerde in die periode 13.658 euro. Samen maakt dat ruim 30.000 euro. Ook PVDA was erg actief, met 9.534 euro aan advertenties in het Nederlands en 3.913 euro in het Frans.

De 'traditionele' partijen waren minder aanwezig in dezelfde periode. Groen gaf 2.920 euro uit, maar de andere partijen niet meer dan 1.100 euro. MR en Ecolo waren zelfs niet actief met gesponsorde posts. Ze plaatsten wel reguliere berichten op Facebook en Instagram. Ook PS deed dat. Het filmpje waarin voorzitter Paul Magnette verklaarde 'zen' te blijven bij het politieke gewoel verzamelde 30.000 views in de Franstalige versie en 45.000 in de Nederlandstalige.