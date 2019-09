N-VA en sp.a willen samen verjaring seksueel misbruik minderjarigen afschaffen ADN

25 september 2019

10u01

Bron: Belga 4 Kamerleden Valerie Van Peel (N-VA) en John Crombez (sp.a) slaan de handen in mekaar om de verjaringstermijn van seksueel misbruik op minderjarigen af te schaffen. Ze hebben daarvoor een wetsvoorstel klaar, dat ze als prioriteit zullen indienen in de Kamercommissie Justitie. Kindermisbruik is bij uitstek een misdrijf dat pas later - soms vele jaren - naar boven komt, waardoor de dader vrijuit gaat, motiveren ze hun voorstel.

Vlaams-nationalisten en socialisten die samen een voorstel op tafel leggen, het gebeurt niet alle dagen. Sp.a-voorzitter Crombez en N-VA-Kamerlid Van Peel bundelen nu dus wel de krachten en roepen in een adem de andere partijen op om hun voorstel te steunen. "Hier mag geen partijpolitiek spelen. Dit is iets wat we kunnen verwezenlijken in deze tijd van lopende zaken."

Vandaag bedraagt de verjaringstermijn voor seksueel misbruik op minderjarigen 15 jaar. Het probleem daarbij is dat het voor slachtoffers vaak jaren duurt alvorens ze klaar zijn om met hun verhaal naar buiten te komen, met het risico dat het misdrijf dan al verjaard is. "Mede door de verjaringstermijn gaan te veel daders vrijuit en voelen ze zich ook onaantastbaar", zeggen Crombez en Van Peel, die zelf slachtoffer was. Ze wijzen erop dat het veelal niet bij één slachtoffer blijft. "De onaantastbaarheid maakt dat daders vaak verder en verder gaan.”

De opheffing van de verjaringstermijn zou gelden voor nieuwe feiten en voor misbruik dat nog niet verjaard is. Crombez en Van Peel hameren wel op het belang dat slachtoffers zo snel mogelijk naar buiten komen en naar het gerecht stappen. "Omdat zo snel mogelijk hulp krijgen veel leed kan besparen én omdat een rechtszaak meer kans op slagen heeft als de feiten nog recent zijn", luidt het. Ook daarvoor broeden ze nog op maatregelen. "Maar het afschaffen van de verjaring is evengoed een belangrijk sluitstuk. Wie kindermisbruik op zijn geweten heeft, hoeft voor ons nooit meer gerust rond te lopen.”