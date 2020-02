N-VA en sp.a willen dat justitie sneller ingrijpt bij verslaafde zwangere vrouwen AW

12 februari 2020

09u13

Bron: Belga 1 Volgens John Crombez (sp.a) en Valerie Van Peel (N-VA) moet het mogelijk worden een vrouw verplicht te laten opnemen om af te kicken. Dat staat te lezen in hun wetsvoorstel waarmee ze baby’s die geboren worden in een problematische gezinssituatie beter willen beschermen. Desnoods moet een rechter nog voor de geboorte een uithuisplaatsing kunnen opleggen.

Nadat ze samen een meerderheid vonden voor de afschaf van de verjaringstermijn voor seksueel misbruik op minderjarigen, slaan Van Peel en Crombez opnieuw de handen in elkaar. Ook ditmaal is de bescherming van kinderen het thema. Het duo wil dat hulpverlening en justitie beter kunnen ingrijpen in ernstig problematische situaties zoals verslaafde moeders. Vandaag laat de wet dat niet toe.

Potentiële impact

De potentiële impact is nochtans enorm, voeren ze aan. Dat kan gaan om fysieke afwijkingen, zoals vertraagde groei, een laag geboortegewicht, een kleine schedel met eventuele gelaatsmisvormingen en gezichtsafwijkingen.

Andere risico's zijn neurologische afwijkingen, slecht sociaal functioneren op latere leeftijd, hyperactiviteit, een verstandelijke handicap en autistisch gedrag. Na de geboorte vertonen de baby's ook afkickverschijnselen, omdat ze door de opname van alcohol en drugs via de placenta, zelf verslaafd zijn geraakt aan de middelen die de moeder gebruikt.

Verplichte opname of plaatsing

Om dat laatste te voorkomen, willen Crombez en Van Peel het mogelijk maken dat verslaafde vrouwen onder toezicht worden geplaatst, indien nodig zelfs verplicht worden opgenomen om tijdens de zwangerschap af te kicken.

Bovendien zal een rechter een uithuisplaatsing al voor de geboorte kunnen uitspreken bij ouders waar zwaar druggebruik of mishandeling dreigt. "Bij gezinnen waarbij bijvoorbeeld al drie kinderen geplaatst zijn en waarbij een nieuw kind op komst is, wacht men in de praktijk te vaak af om te zien of het nieuw geboren kind hetzelfde lot zal ondergaan als de broers of zusjes. We hebben te lang een te afwachtende houding aangenomen. Het kind mag daar de dupe niet van zijn", stelt Crombez.

In extreme gevallen moet de rechter ook extreme maatregelen kunnen nemen, zoals een verplichte begeleiding, desnoods opname of een plaatsing meteen bij de geboorte, besluiten Van Peel en Crombez.