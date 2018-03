N-VA en sp.a op ramkoers: "Sp.a speelt onder één hoedje met militairen die informatie achterhouden" Redactie

23 maart 2018

11u40

Bron: VRT 0 N-VA en sp.a zitten op ramkoers in het dossier rond de vervanging van de legervliegtuigen. Tijdens een debat tussen kamerleden Dirk Van der Maelen (sp.a) en Peter De Roover (N-VA) op Radio 1 vielen harde woorden. "Defensie wordt door deze minister niet goed geleid", klonk het bij die eerste. "De sp.a speelt onder één hoedje met militairen die het nalaten hun minister op de hoogte te brengen", antwoordde de andere.

Voor sp.a staat het vast. De mails waar de partij deze week de hand kon opleggen, die aantonen dat de legertop al jaren wist dat de huidige F-16's langer dan gedacht in de lucht kunnen blijven, werpen een heel ander licht op het hele dossier.

"Het is duidelijk dat er een veel goedkopere oplossing is dan de investering van 15 miljard euro voor nieuwe gevechtsvliegtuigen", zei kamerlid Dirk Van der Maelen in De ochtend. "Voor iets meer dan 2 miljard euro kan de levensduur van de F-16's met twintig jaar verlengd worden. Dat is de piste die we moeten volgen, en ik verwacht dat het parlement die piste serieus onderzoekt. We mogen dit niet overlaten aan een regering en een legertop die bewezen hebben dat ze dit dossier niet goed in de vingers hebben."

N-VA Kamerlid Peter De Roover betwist die cijfers. Volgens hem gaat de vervanging van de F-16's over 'slechts' 4 miljard euro. "15 miljard is de totale kost voor de luchtcomponent voor veertig jaar", verduidelijkt hij. "Daar zijn onder andere de loonkosten bij." En voor 2,2 miljard kunnen de F-16's volgens hem zes jaar langer vliegen. "En daarna moet je weer de portefeuille openen."



Of dat een goed idee is, is voorlopig een open vraag, aldus De Roover. "Kunnen de F-16's nog langer vliegen? Ja. Ik neem aan dat in het legermuseum ook nog toestellen staan die nog kunnen vliegen. Maar kan je daarmee een leger uitrusten?"



Van der Maelen wijst op een andere mogelijkheid: "De Amerikanen hebben gekozen voor een gemengde vloot van F-35's en F-16's. Ze hebben achthonderd F-16's. Een aantal komt uit dezelfde periode als die van ons. Doe alsjeblieft niet alsof die uit een legermuseum komen; het zijn vliegtuigen die aan de hoogste normen voldoen."

Minister Vandeput

Ook over de verantwoordelijkheid van defensieminister Steven Vandeput (N-VA) zijn beide heren het oneens. "De minister heeft dit dossier minstens verwaarloosd", meent Van der Maelen. "Het zijn niet de generaals die hierover mogen beslissen, het is de politiek. Het leger moet alle informatie doorgeven aan hun minister, en daar zijn duidelijk fouten gebeurd. Dit is het allerduurste dossier ter wereld; de minister had er bovenop moeten zitten. Dit departement wordt door deze minister niet goed geleid."



De Roover is het ermee eens dat het "totaal onaanvaardbaar is" dat de informatie de minister niet bereikt heeft, maar kaatst de bal terug. "De namen van militairen die bepaalde informatie voor zich hebben gehouden, moeten bovenkomen. Maar dat geldt ook voor de militairen die weet hadden van het dossier en dat niet aan de minister hebben doorgegeven maar aan de sp.a. De sp.a speelt onder één hoedje met militairen die het hebben nagelaten hun minister op de hoogte te brengen."

Van der Maelen vindt dat deze mensen net alle lof verdienen. "Het waren de topmilitairen die beslist hadden dat er een nieuw vliegtuig moest komen", zegt hij. "Elke militair die onder die top werkte, wist dat het zijn kop zou kosten, mocht hij die informatie doorgeven aan de minister. We mogen ons gelukkig prijzen dat iemand beslist heeft die informatie aan ons te geven."