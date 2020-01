N-VA en PS (iets) dichter naar elkaar toegegroeid, maar Tommelein gelooft er niet in: “Nieuwe verkiezingen behoren zeker tot de mogelijkheden” SVM

29 januari 2020

19u13 12 De PS en de N-VA zijn naar verluidt (iets) dichter naar elkaar toegegroeid dan de buitenwereld denkt. Dat gebeurde volgens onze bronnen vooral tijdens een meeting die zondagavond plaatsvond. De N-VA zou sociale toegevingen willen doen, de PS communautaire. Dat laatste ziet de MR echter niet zitten, waarop de PS maandag de deur weer hard dichtklapte. Volgens Bart Tommelein (Open Vld) vallen nieuwe verkiezingen nog amper te vermijden.

“Het is duidelijk dat er nieuwe verkiezingen zullen zijn”, verklaarde de burgemeester van Oostende letterlijk bij onze collega’s van VTM Nieuws. Toen even later de vraag gesteld werd of hij daar echt zeker van was, klonk hij al iets genuanceerder. “Ik zeg niet dat er nieuwe verkiezingen komen, we kunnen altijd naar nieuwe verkiezingen gaan.”

“Al twijfelt iedereen of dit wel de oplossing zal zijn. Kijk maar naar Spanje (waar het volk vier keer in vier jaar tijd naar de stembus moest gaan; nvdr). Het zou de situatie in ons land alleen maar bemoeilijken, denk ik. De piste van een tijdelijk expertenkabinet zou in mijn ogen een meer duurzame garantie bieden.”

Parys: “Koning ziet nog mogelijkheid”

Lorin Parys (N-VA) geeft de moed alvast nog niet op. “Ik wil het overleg nog alle kansen geven. Als het staatshoofd beslist heeft om de opdracht nog met één week te verlengen, dan wil dat zeggen dat hij ergens nog een mogelijkheid ziet die onderzocht moet worden”, verklaarde hij.

Een planning ligt voorlopig nog niet op tafel. “Er zijn nog geen afspraken gemaakt rond wat er de komende dagen gaat gebeuren. We hebben ons altijd heel constructief opgesteld rond die onderhandelingstafel en dat gaan we blijven doen.”

Of nieuwe verkiezingen een uitweg kunnen bieden? “Het is aan politici die verkozen zijn om een oplossing te zoeken en dat is waar we vandaag voor gaan.”

Verrassing

Dat de koning gisterenavond -na een audiëntie van meer dan vier uur- besliste om de opdracht van Coens en Bouchez te verlengen kwam als een verrassing. Zowat iedereen ging er immers van uit dat hun missie afgelopen was.

Maandag had PS-voorzitter Paul Magnette immers schijnbaar definitief de deur voor een regering met N-VA dichtgeslagen. Toch zou het nu dus de bedoeling blijven om die piste richting een paars-gele coalitie verder te onderzoeken.

