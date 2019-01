N-VA en CD&V zetten door en vormen coalitie met steun ex-lid Vlaams Belang in Antwerps district, Jong CD&V dient klacht in tegen doorbreken cordon TT

08 januari 2019

20u43

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1 In het Antwerpse district Berendrecht-Zandvliet-Lillo hebben de lokale bestuurders van N-VA en CD&V dan toch een meerderheid gevormd met steun van een ex-lid van Vlaams Belang. Eerder vandaag hadden een aantal prominente Antwerpse CD&V'ers zich, net als Jong CD&V, tegen samenwerking uitgesproken. De jongerenorganisatie zal dan ook een interne klacht indienen omdat volgens hen het cordon sanitaire doorbroken is.

An Van Uffelen raakte verkozen voor Vlaams Belang maar zal als onafhankelijke zetelen. Dat hield haar niet tegen te zeggen dat het Vlaams Belang voor haar “dé partij” blijft. Dat zou betekenen dat het cordon sanitaire in zekere zin doorbroken zou worden door haar mee de meerderheid te laten vormen. Van Uffelen ontkende achteraf echter een dergelijke uitspraak te hebben gedaan en herhaalde dat ook vanavond.

Mijn enige motivatie om als onafhankelijke te zetelen en deze coalitieploeg te steunen, is het bestuursakkoord en mijn liefde voor de Polder”, zegt Van Uffelen in een gezamenlijk statement van de coalitie. Ze stelt verder dat haar keuze “niet geïnspireerd, laat staan in opdracht van” Vlaams Belang tot stand kwam en dat op politiek vlak de banden met het VB zijn doorgeknipt.



“Ik vraag mijn voormalige partij dan ook met aandrang om de politieke spelletjes ten koste van mij persoonlijk en deze coalitie stop te zetten”, aldus nog Van Uffelen, daarmee verwijzend naar uitspraken van Antwerps VB-kopstuk Filip Dewinter, die stelde dat Van Uffelen met goedkeuring van Vlaams Belang handelde.

Klacht

Voor CD&V Polder en N-VA Polder is er nu “geen reden om af te zien van de samenwerking”. Toch spraken verschillende prominente Antwerpse CD&V’ers zich tegen samenwerking uit, waaronder Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer, federaal parlementslid Nahima Lanjri en Antwerps gemeenteraadslid Sam Voeten. Van de Wauwer en Jong CD&V Antwerpen zullen daarom een klacht indienen bij het CD&V-bestuur tegen de lokale afdeling.

Volgens Van de Wauwer beperkt de kritiek zich niet tot de jongerenafdeling van de christendemocraten, maar wordt ze gesteund door verschillende Antwerpse mandatarissen. Het provinciaal partijbestuur zal zich moeten uitspreken over de vraag of het bestuursakkoord het cordon sanitaire doorbreekt en dus de partijstatuten schendt. “Heel letterlijk gezien is dat misschien niet het geval, maar indirect zeker wel”, vindt Van de Wauwer.

Het cordon doorbreken en samenwerken met VB? Dit kan niet voor mij of mijn partij, direct of indirect. Hopelijk vindt polderdistrict Bezali oplossing met duurzame meerderheid. Wij willen daar een rol in spelen, maar niet ten koste van onze overtuiging.https://t.co/6QRLooddJ6 Orry Van de Wauwer(@ orry_vdw) link

“Partij niet afgezworen”

“We hebben het hier niet over iemand die ooit lid was van Vlaams Belang en tot andere inzichten is gekomen, maar over de uittredend fractieleidster die bij de verkiezingen nog lijstduwer was en verkozen raakte als Vlaams Belanger. Bovendien zijn er haar recente uitspraken die erop wijzen dat ze die partij niet heeft afgezworen.”

Als het provinciaal partijbestuur het bestuursakkoord van Berendrecht-Zandvliet-Lillo afkeurt, zou de lokale CD&V er uit het bestuur moeten stappen of niet langer onder de naam van CD&V kunnen deelnemen aan dat bestuur.

Antwerps lijsttrekker voor de gemeenteraad Kris Peeters was niet bereikbaar voor commentaar.

In de districtsraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo behaalde N-VA zes zetels en CD&V één. Die twee partijen vormen dus nu een meerderheid met één van de vier Vlaams Belang-verkozenen. N-VA krijgt de districtsburgemeester en twee schepenen, CD&V één schepen. PRO2040 en Vlaams Belang zijn de oppositiepartijen.