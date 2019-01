N-VA en CD&V-verkozenen zetten door en vormen meerderheid met steun van ex-lid Vlaams Belang in Antwerps district

Het cordon doorbreken en samenwerken met VB? Dit kan niet voor mij of mijn partij, direct of indirect. Hopelijk vindt polderdistrict Bezali oplossing met duurzame meerderheid. Wij willen daar een rol in spelen, maar niet ten koste van onze overtuiging.https://t.co/6QRLooddJ6

Orry Van de Wauwer(@ orry_vdw)