N-VA dwingt premier Michel belofte aan VN te breken: “Tekst van dit migratieakkoord tekenen we niet” IB

14 november 2018

05u02

Bron: Belga 18 Charles Michel zou het VN-Migratieakkoord zeker tekenen, maar de N-VA verwerpt het nu. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vandaag.

"Mijn land zal in ­december in Marrakech het globale pact over de migratie tekenen. Deze tekst vormt een grote vooruitgang (...) en levert een belangrijke hefboom voor een georganiseerde en bemeesterde sturing van de internationale mobiliteit."

Eind september klonk Charles ­Michel (MR) tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stellig. Maar zes weken later verplicht de N-VA de premier om ­zijn belofte in te slikken.

Twee jaar durende onderhandelingen

"Deze tekst tekenen we niet", bevestigde de woordvoerster van Theo Francken (N-VA) aan De Standaard. Zo formaliseerde ze een informele bemerking van de staatssecretaris. De N-VA steunt in geen geval het VN-­akkoord waarover twee jaar onderhandeld is. Volgens de partij spoort het akkoord niet met "het regeerakkoord en het partijprogramma". Vorige week maakte ze al een aantal concrete bezwaren.

Of België zich op één lijn schaart met de Hongaarse president Viktor Orban of de Oostenrijkse premier Sebastian Kurz, blijft voorlopig onduidelijk. Aan de tekst zelf kan niets meer worden gewijzigd.