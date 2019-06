N-VA duidt acht deelstaatsenatoren aan tvc

18 juni 2019

18u42

Bron: Belga 0 N-VA heeft haar acht deelstaatsenatoren aangeduid. Voor de Vlaams-nationalisten zullen Karolien Grosemans, Philippe Muyters, Allessia Claes, Maaike De Vreese, Freya Perdaens, Andries Gryffroy, Nadia Sminate en Karl Vanlouwe zowel in het Vlaams Parlement als in de Senaat zetelen. Later op de avond duidt de partij ook haar gecoöpteerde senator aan.

De Senaat telt 29 Nederlandstalige deelstaatsenatoren. De N-VA mag op basis van haar verkiezingsresultaat 8 deelstaatsenatoren aanduiden. De N-VA-fractie heeft gekozen voor Karolien Grosemans, Philippe Muyters, Allessia Claes, Maaike De Vreese, Freya Perdaens, Andries Gryffroy, Nadia Sminate en Karl Vanlouwe.

De laatste drie waren eerder al deelstaatsenator. Voor Allessia Claes, Maaike De Vreese en Freya Perdaens is het niet alleen het eerste mandaat in het Vlaams Parlement, maar ook in de Senaat.

Fractieleider Matthias Diependaele: "We zijn nu eenmaal verplicht mensen af te vaardigen naar deze assemblee. Maar het valt te verwachten dat ze daar eerder de overbodigheid van deze instelling zullen ervaren dan de meerwaarde ervan."

De N-VA mag ook één senator coöpteren. Daarover beslist de partijraad vanavond.

