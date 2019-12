N-VA domineert top-3 populairste politici van Vlaanderen TT

13 december 2019

19u00 26 Partijvoorzitter Bart De Wever, ex-staatssecretaris Theo Francken en huidig Vlaams minister-president Jan Jambon: met die drie politici domineert N-VA de volledige top-3 van populairste politici van Vlaanderen. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir.

In de peiling werd de vraag gesteld ‘Welke politicus wilt u dat in de komende maanden een belangrijke rol gaat spelen’? Op die vraag antwoordde 58 procent van de respondenten met Bart De Wever. Daarmee is de N-VA-voorzitter opnieuw de populairste politicus van Vlaanderen.

Tweede populairste politicus is Theo Francken. Hij krijgt net als De Wever van net iets meer Vlamingen het vertrouwen dan in september. Op de derde plaats komt Jan Jambon binnen, de nieuwe Vlaamse minister-president. Hij gaat dit keer Hilde Crevits vooraf, die zakt van plaats 3 naar 4.