N-VA Denderleeuw gaat in op uitnodiging Vlaams Belang

16 oktober 2018

Vlaams Belang, sinds zondag de grootste partij in Denderleeuw, heeft N-VA en andere partijen uitgenodigd aan de onderhandelingstafel. De lokale N-VA-afdeling lijkt in te gaan op de uitnodiging, zo meldt TV Oost vanavond.

De extreemrechtse partij behaalde op 14 oktober ruim 26 procent van de stemmen. Het VB liet daarmee de nieuwgevormde Lijst van de Burgemeester (LVB) onder leiding van Jo Fonck (sp.a) achter zich. Die lijst eindigde op 20,9 procent. N-VA zakte van 24,9 procent naar 12,8 procent en betaalde daarmee de prijs voor een woelige bestuursperiode en een afgezette burgemeester.

Indien Vlaams Belang en N-VA tot een bestuursakkoord komen, is Denderleeuw de allereerste gemeente in het land waar het cordon sanitaire sneuvelt. Ze hebben dan samen twaalf zetels in handen, wat niet genoeg is voor een meerderheid. De lokale lijst PLUS die een zetel behaalde, is te weinig om te depanneren.

Vlaams Belang-sympathisanten planden vanavond een protestactie omdat de LVB een coalitie zou willen vormen met CD&V en Groen. De Vlaams Belangers wilden een menselijke ketting rond het stadhuis vormen, maar die actie is in samenspraak met politie en gemeente afgelast om veiligheidsredenen.