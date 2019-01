N-VA, CD&V, Open Vld en MR vinden akkoord: Kamer zal jobsdeal dan toch behandelen JC TT

17 januari 2019

18u07

Bron: Belga 0 Het ziet ernaar uit dat de arbeidsdeal van de regering Michel I alsnog groen licht zal krijgen in het parlement. De vier partijen van de voormalige Zweedse coalitie (N-VA, CD&V, MR en Open Vld) zijn overeengekomen het fiscale en sociale luik van het akkoord via wetsvoorstellen te behandelen. De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen zit daar niet in, al blijft N-VA voor de invoering ijveren.

De arbeidsdeal was een van de parels op de kroon van de regering Michel I. Door de val van de regering was het echter allerminst zeker dat de afspraken nog groen licht zouden krijgen van het parlement.

Maar dat lijkt nu toch te gaan gebeuren. Kamerleden van de toenmalige ploeg hebben een akkoord bereikt om het sociale en fiscale luik via wetsvoorstellen in het parlement te laten bespreken binnen de bevoegde commissie. “In het belang van de economie, onze arbeidsmarkt en bedrijven slaan we de handen in mekaar en nemen we onze verantwoordelijkheid om de behandeling van deze belangrijke arbeidsdeal te deblokkeren”, luidt het in een gezamenlijke mededeling.

Meest omstreden onderdeel niet opgenomen

De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen - wellicht het meest omstreden luik uit de jobsdeal - zit niet in die wetsvoorstellen vervat. Het was aan minister van Werk Kris Peeters (CD&V) om daarover een koninklijk besluit klaar te stomen, maar het is onduidelijk hoe het met de verdere behandeling binnen de regering zit. Het is bovendien de vraag of de regering in lopende zaken zomaar een kb over zo’n gevoelig dossier kan nemen.

Kamerlid Jan Spooren (N-VA) benadrukt wel dat zijn partij voor de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen blijft ijveren. “We hebben er dan ook een wetsvoorstel over voorbereid”, onderstreept hij. Maar het is intussen duidelijk geworden dat het procedureel erg moeilijk, zoniet onhaalbaar, zou zijn om dat punt nog tijdig door het parlement te jagen. De rest van de oppositie beschikt immers over voldoende vertragingsmanoeuvres.

“We hebben de afweging gemaakt dat we de andere goede voorstellen uit de arbeidsdeal niet willen laten vallen”, legt Spooren uit. “Dit gaat over de kern van ons programma. We hebben ook steeds gezegd dat we de erfenis van de Zweedse coalitie loyaal willen uitvoeren”.