N-VA, CD&V en Open Vld willen aangifte verkiezingsuitgaven digitaliseren NLA

31 maart 2019

13u07

Bron: Belga 0 Als het van de Vlaamse meerderheidspartijen (N-VA, CD&V en Open Vld) afhangt, worden de verkiezingsuitgaven in de toekomst enkel nog digitaal ingediend. Ze hebben daarvoor op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) een voorstel van resolutie ingediend.

Vandaag is de aangifte van de verkiezingsuitgaven nog verplicht op papier. Dat zorgt voor dikke stapels papierwerk. Voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 alleen gaat het bijvoorbeeld om bijna 700.000 bladzijden.

"We hebben allemaal de mond vol van duurzaamheid en digitalisering. We willen dan ook in de eerste plaats naar onszelf en naar onze eigen procedures kijken. Een omslachtige papieren aangifte is echt niet meer van deze tijd. Een elektronische en minder gedetailleerde aangifte zal ons veel tijd, inkt en bergen papier besparen", klinkt het in een gezamenlijke mededeling.