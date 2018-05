N-VA Brugge zet Pakistaanse uit vluchtelingenfamilie op lijst Redactie

29 mei 2018

18u57

Bron: Belga 12 N-VA Brugge heeft met een jonge vrouw uit een Pakistaans vluchtelingengezin een opvallende kandidaat op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen gezet. Het gaat om de 29-jarige Saddiqa Tahira. Ze bezit nog maar sinds begin dit jaar de Belgische nationaliteit.

Saddiqa Tahira, ook Saddy genoemd, werd in Pakistan geboren. Haar vader was een militair die zich genoodzaakt voelde om te vluchten voor het godsdienstgeweld. Hij trok naar Hasselt en werd erkend als vluchteling. Ook zijn familie kreeg dat statuut. In 2005 kwam Tahira met haar moeder, broer en zus naar Vlaanderen om herenigd te worden met haar vader. Ze kwam in Brugge terecht door haar studies en werkt nu als technisch tekenaar in het AZ Delta in Roeselare.

"Ik kreeg hier unieke kansen, ik heb die ook voluit gegrepen", zegt Saddy, die begin dit jaar de Belgische nationaliteit kreeg. "Nu wil ik me ook inzetten voor de Vlaamse samenleving, daarom word ik politiek actief. Ik vind immers dat er te veel mensen klagen van aan de zijlijn, ik wil ook zelf dingen gaan veranderen."

"Al bij het eerste gesprek was ik overtuigd dat Saddy een aanwinst is. Zij past perfect in ons verhaal van hoe wij de integratie van nieuwe Vlamingen zien: geef hen kansen, stimuleer hen om Nederlands te leren, maak hen vertrouwd met onze waarden en wetten en duw ze mee vooruit", aldus lijsttrekker Pol Van Den Driessche.