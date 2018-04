N-VA blundert op Twitter: Collaboratievlag? "Schoontje!" DBA

25 april 2018

15u39

Bron: De Morgen 3 N-VA is in een storm(pje) terechtgekomen door een tweet waarin de Vlaams-nationalistische partij de collaboratie lijkt toe te juichen. "Dit is niet meer dan verstrooidheid."

"Schoontje!" Zo reageert de officiële N-VA-Twitter-account op een afbeelding van een Vlaamse Leeuw-vlag die te koop werd aangeboden op eBay. Tot zover niks opmerkelijks. Dat een Vlaams-nationalistische partij waarde hecht aan symbolen als vlaggen, is niet verwonderlijk. N-VA is op dit moment ook volop bezig met een actie waarbij leden die dat willen gratis een leeuwenvlag krijgen.

Collaboratie

Maar dat de verkoper van deze vlag zijn waar aanbiedt met de woorden 'Collaboratie Vlaanderen', doet de wenkbrauwen fronsen. Dat N-VA daar dan zo positief op reageert al helemaal. "Het is een menselijke vergissing van iemand die enkel naar de afbeelding had gekeken, en niet naar de tekst. Bovendien bestaat er niet zoiets als een 'collaboratievlag'", zegt partijwoordvoerder Bram Bombeek, die benadrukt dat de partij zeker niet de boodschap wil geven dat ze de collaboratie goedkeurt. "Dit is niet meer dan verstrooidheid."

De tweet werd intussen verwijderd, en de N-VA postte haar excuses: "Vanmorgen gereageerd op foute tweet. Tekst niet gezien, mijn excuses."

Vanmorgen gereageerd op foute tweet. Tekst niet gezien, mijn excuses. ^FE N-VA(@ de_NVA) link

