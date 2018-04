N-VA blokkeert Europese verkiezingen Partij weigert kieswet goed te keuren Ann De Boeck

11 april 2018

07u06

Bron: De Morgen 0 België ligt als enige EU-lidstaat dwars bij de goedkeuring van een Europese wet die de verkiezingen van 2019 regelt. N-VA stelt haar veto tegen de kiesdrempel die daarin staat. "Een principiële kwestie", zegt Europarlementslid Sander Loones (N-VA).

Op 26 mei 2019 trekken we normaal naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Die datum wordt vastgelegd in een Europese kieswet, die ten laatste een jaar voorheen door alle lidstaten moet worden goedgekeurd. Maar de wet wordt ook aangegrepen om andere beslissingen door te duwen. Zo is op vraag van Duitsland de mogelijkheid opgenomen om een kiesdrempel tussen 2 en 5 procent in te voeren.

Maar dat is buiten N-VA gerekend. Van de 28 EU-lidstaten is België nog het enige land dat dwarsligt bij de goedkeuring. N-VA stelt haar veto binnen de federale regering. "De kieswet is al meermaals besproken tussen de Europese topdiplomaten, maar een doorbraak is nog niet in zicht", zegt een welingelichte bron. "De diplomaat die België vertegenwoordigt, krijgt de opdracht om het been stijf te houden."

Merkel depanneren

"Wij zijn vandaag nog niet geneigd om akkoord te gaan", zegt Sander Loones, Europees Parlementslid en ondervoorzitter van N-VA. "Voor ons is die kiesdrempel een democratische kwestie. Als hij er komt, zouden een aantal interessante stemmen uit het debat verdwijnen. Daar zijn wij principieel geen voorstander van."

N-VA weigert ook om Merkel te depanneren. "Een kiesdrempel is iets wat je als land perfect zelf kan regelen", zegt Loones. "Veel landen hebben dat al gedaan, maar in Duitsland lukt het niet. Nu wil Merkel dat Europa haar probleem oplost."

Veel tijd om te praten is er niet meer. Iedereen, ook N-VA, beseft dat er snel een oplossing moet komen. Vandaag is er opnieuw diplomatisch overleg.