N-VA blaast energiepact met kernuitstap nu al op LVA

Bron: Belga 0 ANP Kerncentrale van Doel N-VA zal geen energiepact ondertekenen waarin staat dat de kerncentrales in 2025 moeten sluiten. Dat berichten de Mediahuis-kranten vandaag.

Tegen Kerstmis zouden de vier energieministers van ons land dit pact op tafel leggen: een plan dat bepaalt waar België op energievlak naartoe wil. Alle ministers hebben al gezegd dat de kerncentrales in 2025 dicht moeten - wat trouwens in het regeerakkoord staat. Maar N-VA wil geen "blanco cheque" tekenen. Volgens de partij is er nog altijd geen studie die aantoont dat ons land zonder kernenergie verder kan en hoeveel dat gaat kosten.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) liet al verstaan dat het nog te vroeg is om kernenergie volledig te bannen. Maar N-VA-parlementsleden Bert Wollants en Andries Gryffroy trekken de logica nu ook politiek door, schrijft Het Nieuwsblad. Als de energieministers daarvoor een voorstel doen, zullen de Vlaams-nationalisten zich daar binnen de regering tegen kanten, klinkt het.

De kans dat het energiepact er tegen eind dit jaar ligt, lijkt dus bijzonder klein.