N-VA betreurt laatste Twitteraanval op Rutten: “Inschattingsfouten gemaakt”

Het Twitterfilmpje waarmee N-VA Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten aanviel, heeft ook binnen de partij op enkele zenuwen gewerkt. “Er zijn inschattingsfouten gemaakt”, klinkt het. Maar hoe kon dat gebeuren in zo'n goed geoliede machine? Is het omdat de grote baas gaan skiën is? Of laat de Koningsstraat steken vallen, nu er recent vier woordvoerders vertrokken zijn?