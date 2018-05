N-VA: "Betaal psycholoog en diëtist terug om maagoperatie te vermijden" IVI

20 mei 2018

10u58

Bron: Belga 0 Het aantal maagoperaties in ons land is de laatste vijf jaar sterk gestegen, waardoor de kosten voor de sociale zekerheid zijn opgelopen met een kwart. Dat zegt N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp, die de cijfers opvroeg bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). N-VA vraagt minister De Block om ook consultaties bij een psycholoog of diëtist voor mensen met overgewicht terug te laten betalen, om zo een vermageringsingreep te kunnen vermijden.

Het aantal patiënten dat een maagoperatie ondergaat, is de afgelopen vijf jaar fors gestegen. In 2012 waren het er bijna 11.000, in 2016 - de meest recente cijfers - gaat het om iets meer dan 14.000 mensen, een toename met 28 procent.

Diëtist of een psycholoog

De kosten voor de sociale zekerheid stegen navenant: in 2012 ging het om 52,5 miljoen euro, in 2016 om 64 miljoen euro. Kosten die volgens N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp deels vermeden kunnen worden, want niet iedereen die een maagoperatie ondergaat, heeft er ook één nodig. Vaak kunnen gewichtsproblemen al worden opgelost door consultaties bij een diëtist of een psycholoog, maar die worden niet terugbetaald voor mensen met overgewicht, waardoor het probleem ontspoort en mensen uiteindelijk met obesitas op de operatietafel belanden, stelt ze.

Consultaties terugbetalen

Concreet stelt N-VA voor om ook die consultaties bij diëtisten en psychologen terug te betalen. "Met het budget dat vandaag gaat naar bariatrie (behandeling van obesitas of zwaarlijvigheid, red.) kan een patiënt gedurende één jaar bijna dagelijks op consultatie", zegt Van Camp. "Vermageringsoperaties zijn zeker een onderdeel van de behandeling van obesitas, en moeten terugbetaald blijven. Wat vandaag echter ontbreekt is een totaaltraject, waarbij ook diëtist en psycholoog terugbetaald worden bij mensen met obesitas", besluit het N-VA-Kamerlid.

