N-VA-bestuurslid uit partij gezet na bedreigingen aan ex-journalist: "Dat ze hem en zijn vriendinnen en dochters maar eens goed verkrachten"

09 februari 2018

15u35

Bron: De Standaard, Knack 22 De N-VA heeft een lokaal bestuurslid uit Beringen uit de partij gezet. Jimmy Moons had op Facebook bedreigingen geuit aan het adres van ex-VRT-journalist Johan Depoortere. De post "Dat ze hem en zijn vriendinnen, dochters maar eens goed verkrachten, dan weet hij weer waarom dat volk niet deugd (sic)" ging er voor N-VA ver over.

Depoortere had het migratiebeleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bekritiseerd in Humo en had gezegd dat hij "als middelvinger" naar Francken zelf vluchtelingen uit het Maximiliaanpark bij hem thuis opvangt. Daarop haalde Moons uit naar de voormalige journalist van de VRT. Het was viroloog Marc Van Ranst die de post op Twitter signaleerde.

"Het klopt dat Jimmy Moons na die bedreigingen stante pede ontslagen is uit ons afdelingsbestuur", bevestigt Gosha Rosinska, voorzitster van N-VA Beringen aan De Standaard. Ook N-VA-Kamerlid Werner Janssen, fractieleider in de gemeenteraad van Beringen, bevestigt dat er meteen een procedure tegen Moons werd opgestart. "De lokale afdeling heeft beslist dat dit niet door de beugel kan. Zijn partijkaart wordt ingetrokken", klinkt het stellig. "Dit is gedrag dat we niet tolereren. Zo'n uitspraken doe je niet. We hebben de beslissing genomen in overleg met de partijtop, en ook de bestuursleden zijn op de hoogte gebracht. Zowel de afdeling als de partijtop staan erachter", zegt Janssen.

"Wij worden met vergrootglas gevolgd"

Janssen roept op om zijn partij niet te viseren. "Er is altijd een hetze rond daden van N-VA-militanten, die met een vergrootglas worden gevolgd, maar over dergelijke zaken in andere partijen hoor je de media niet. We keuren zulke daden zeker niet goed, maar de slinger is helemaal doorgeslagen", aldus Janssen. "Het wordt tijd dat de media de blik op de andere kant richten. Wij zijn consequent, andere partijen kunnen daaraan nog een voorbeeld nemen."

Vorige maand nog stapte professor Jan Tollenaere uit de N-VA nadat hij op Canvas joden "parasieten" had genoemd. “Ik vind het nare mensen”, zei de zoon van berucht VNV’er Reimond Tollenaere over Joden in een uitzending van het programma Kinderen van de collaboratie. “Ik heb er veel gekend als profiteurs, als parasieten ook.”

Jimmy Moons, bestuurslid van N-VA in Beringen, schrijft dat ex-journalist Johan Depoortere, zijn vriendin en zijn dochters “maar eens goed moeten verkracht worden” door “dat volk” dat “niet deugd”. N-VA heeft een probleem: racisten besturen blijkbaar mee deze partij. pic.twitter.com/rDJjDluVDo Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link