N-VA bestempelt VN-migratiepact als inhoudelijk "zeer problematisch" TTR

19 november 2018

12u13

Bron: Belga 10 De N-VA bestempelt het VN-migratiepact als inhoudelijk "zeer problematisch". "De partij maakt zich eveneens grote zorgen over de mogelijke juridische implicaties van het Global Compact for Migration, een globaal verdrag dat de rechten van migranten beschrijft.

In december komen de verschillende landen van de VN samen om het pact te ondertekenen, maar in verschillende landen is er protest tegen het verdrag. In ons land gaat voornamelijk N-VA niet akkoord met de inhoud.



“De tekst gaat in tegen onze visie op migratie en volgens ons ook tegen het gevoerde regeringsbeleid", zo staat te lezen in een verklaring die het N-VA-partijbestuur aan Belga heeft bezorgd. "Deze inschatting zullen wij binnen de regering kenbaar maken, uitleggen en verdedigen", luidt het nog.

N-VA-voorzitter Bart De Wever wilde na afloop van het partijbestuur geen bijkomende commentaar kwijt. Ook tijdens een lange achtervolging langs de trappen en gangen van het Vlaams Parlement wilde De Wever aan de pers enkel kwijt dat er een verklaring was uitgestuurd en dat daarin alles stond.

Nuance

Eerder werd al duidelijk dat N-VA het Global Compact for Migration niet steunt, toen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in De Standaard zei dat de regering het niet zal ondertekenen. Premier Charles Michel zei nochtans eind september, tijdens de algemene vergadering van de VN in New York, dat ons land het pact in december zou tekenen in Marrakesh.

Na Franckens duidelijke afwijzing nuanceerde Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon het standpunt van de N-VA. “De analyse van en de discussie over het pact is bezig in de schoot van de regering. N-VA zal bij monde van Jan Jambon als vicepremier het standpunt toelichten. Dit is een gevoelig dossier dat moet besproken worden waar dat thuishoort, in de regering”, verduidelijkte woordvoerder Olivier Van Raemdonck.

Frankrijk

De Franse president Emmanuel Macron steunt “duidelijk” het Migratiepact van de Verenigde Naties. Dat verklaarde hij vandaag tijdens een gezamenlijke persconferentie met premier Charles Michel. Hij benadrukte dat het om een “niet-dwingende tekst” gaat en dat er “onwaarheden” over het pact worden verklaard, dat volgens Macron net oplossingen kan aanbieden in het migratiedossier, zoals in de strijd tegen mensensmokkel.