N-VA beslist definitief om niet samen te werken met Forza Ninove en kiest voor oppositie

Redactie

16 oktober 2018

15u52

Bron: NB

De N-VA in Ninove heeft definitief de deur gesloten voor een coalitie met Forza Ninove. Dat meldt het Nieuwsblad. De partij kiest er in de plaats voor om in de oppositie te zetelen.