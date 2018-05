N-VA beschuldigt prins Laurent van fraude IB

17 mei 2018

06u05

Bron: Belga 0 N-VA beschuldigt prins Laurent ervan een vals verslag te hebben ingediend over zijn activiteiten in 2017. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

"Tussen de 54 activiteiten die hij vermeldt, staat niks over zijn bezoek aan de Chinese ambassade", klinkt het. Nochtans is het indienen van een correct jaarverslag bij premier Michel en het parlement een van de voorwaarden om recht te hebben op een dotatie van 308.000 euro.

Vragen

"Dit doet vragen rijzen over wat er nog allemaal ontbreekt op de lijst", zegt N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge. "We weten dat Laurent op dat feestje aanwezig was, hij heeft dat ook nooit ontkend. We kunnen uit het verslag dus niet afleiden waar hij werkelijk mee bezig is." Buysrogge wil daarom een wetsvoorstel indienen waardoor valse verklaringen kunnen worden bestraft met een inhouding van de prinselijke dotatie, gedeeltelijk of zelfs volledig.

De prins was volgens Het Nieuwsblad niet bereikbaar voor commentaar.