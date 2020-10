N-VA-afgevaardigde Rudi De Kerpel stapt op uit raad van bestuur VRT na ‘integriteitsinbreuk’ TT

13 oktober 2020

22u46 0 Ondernemer Rudi De Kerpel stopt als gemeenschapsafgevaardigde van de openbare omroep VRT. Dat zegt hij zelf in een mededeling. De Kerpel was jarenlang leverancier en sponsor van het VRT-evenement De Warmste Week, wat verboden is als regeringscommissaris in de raad van bestuur. Volgens De Kerpel is hij “niet langer in staat zijn functie uit te voeren”.

“Als zaakvoerder van Eurotuin Groep en Durapack waren mijn bedrijven jarenlang sponsor/leverancier van het VRT evenement De Warmste Week met boeketten voor de 250 medewerkers en herbruikbare bekers (2018)”, zegt De Kerpel, die voor N-VA in de raad van bestuur van de VRT zit als regeringscommissaris.

“Het recent rapport dat opgemaakt werd door Audit Vlaanderen maakt daar in haar rapport melding van onder de noemer ‘integriteitsinbreuk’. Het mandaat van lid van de Raad van Bestuur en gemeenschapsafgevaardigde van de Vlaamse regering houdt in dat men geen zaken mag doen met het bedrijf waar men een mandaat uitoefent en of controleert.”

De Kerpel zegt daar nooit op gewezen te zijn, maar zegt ook te beseffen dat hij daar zelf van op de hoogte had moeten zijn. “Ik wens te benadrukken dat ik al die jaren geen enkel winstbejag voor ogen had noch realiseerde, maar ben ik van mening dat ik hierdoor niet langer in staat ben om mijn functie uit te voeren. Ik wens ook niet dat deze vermelding de aandacht zou afleiden van de hoofdzaak in dat rapport. Daarom heb ik mijn ontslag aangeboden aan de heren Benjamin Dalle (minister van Media, red.) en Mathias Diependaele (minister van Financiën, red.) als gemeenschapsafgevaardigde en wens hen uitdrukkelijk te danken voor de goede en vertrouwensvolle samenwerking en wens de VRT en de vele geweldige medewerkers veel succes toe in de toekomst.”

De Kerpel was eerder al lid van de raad van bestuur van de VRT, van 2000 tot 2005 en van 2010 tot 2015, een post waarin hij door de N-VA werd voorgedragen. Sinds januari 2015 was hij gemeenschapsafgevaardigde van de Vlaamse regering bij de VRT.