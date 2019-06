Mysterieuze verdwijning opgelost dankzij aansteker: politie pakt na zes maanden verdachte op kg

03 juni 2019

21u27

Bron: Le Parisien, DHnet.be, Belga 1 Na zes maanden is de politie erin geslaagd om een verdachte op te pakken voor de dood van een 42-jarige man uit Ravels. Dat meldt Le Parisien. Zijn lichaam werd in oktober vorig jaar gevonden in Frankrijk, maar de identiteit van de man bleef lang een mysterie. Een aansteker uit een Belgisch café bleek uiteindelijk tot een doorbraak te leiden.

Op 17 oktober werd een lichaam gevonden in een greppel in Bourbourg, een plaats in het noorden van Frankrijk. Het lichaam was in vergevorderde staat van ontbinding, waardoor de identiteit, het geslacht en de leeftijd van het slachtoffer niet meer te achterhalen waren. Ook werden er geen documenten of telefoon gevonden, en leverden DNA-stalen en vingerafdrukken niets op.



De Franse politie stond voor een mysterie. De enige aanwijzing waarop men kon voortbouwen, was een voorwerp dat het slachtoffer op zak had: een zwarte aansteker met daarop “Café De Kroeg”. De naam op zich bleek niet meteen tot een doorbraak te leiden, aangezien er in Vlaanderen en Nederland talloze cafés bestaan met die naam.

Aansteker van De Kroeg

De Franse politie besloot om een foto van de aansteker te verspreiden. Die foto belandde vervolgens bij de federale politie van Brussel, bij wie de aansteker wel een belletje deed rinkelen. De politie had in juni vorig jaar een opsporingsbericht uitgeschreven voor de 42-jarige Darshan Singh uit Ravels, die op dat moment al maanden vermist was.



De aansteker bleek te komen van een café in de buurt van de woonplaats van Singh. Zijn DNA, afgenomen van een oude tandenborstel, werd vergeleken met het DNA van het lichaam dat gevonden werd in Bourbourg: het was een match.

Le mystérieux meurtre de Bourbourg élucidé grâce à un briquet https://t.co/Elai1znF1n Le Parisien(@ le_Parisien) link

Verdachte

De ontdekking blies het onderzoek nieuw leven in. De Franse en Belgische politie sloegen de handen in elkaar, en in ons land werd er een onderzoek opgestart. Uiteindelijk kon de Belgische politie al snel een verdachte oppakken.



De man reisde geregeld tussen België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en zou betrokken zijn bij de dood van Singh. Hij werd in voorlopige hechtenis geplaatst. Meer details worden voorlopig niet vrijgegeven.