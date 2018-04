Mysterieuze knal boven de Kempen schrikt bewoners op Redactie

10 april 2018

13u12

Bron: Twitter 155

De politie van regio Turnhout liet op Twitter weten dat ze enkele oproepen kreeg over een luide knal die iets na 11u te horen was in de omgeving. "Het is op dit moment niet duidelijk waar die knal vandaan kwam", aldus de politie. Sommigen denken aan een vliegtuig dat door de geluidsmuur ging, maar dat is nog niet bevestigd.

