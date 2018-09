Mysterieus overlijden Gerty houdt dorpje met 357 inwoners in de ban: "Fout gelopen roof of moord door een bekende" Ken Standaert

01 september 2018

00u00 10 Wie heeft Gerty Vanhoef (61) een tiental keer gestoken met een scherp voorwerp en daarna haar historische hoeve in brand gestoken? Op die vraag zoeken de familie van de gepensioneerde lerares en de politie een antwoord. De focus ligt op een fout gelopen roof of moord door een bekende. En dat in Heppeneert, een Maasdorpje met amper 357 inwoners.

Dinsdagavond rond 18.30 uur vertrekt Bert Bohnen (65) bij een bevriend koppel. Hij heeft er de hele namiddag geholpen met verven. Wanneer hij even later via enkele kleine veldwegen bij de alleenstaande historische hoeve op de grens van het Limburgse Elen en Heppeneert komt, waar hij en zijn Gerty wonen, ziet hij een rookpluim opstijgen. Hun hoeve staat in lichterlaaie. "Gerty lag op de grond in de gang", vertelde Bert aan de speurders. "Ik heb haar naar buiten gesleurd en zelf de hulpdiensten gebeld."

Die komen ter plaatse, maar stellen vast dat de vrouw overleden is. Zelf raakt Bert ook gewond aan beide handen tijdens zijn reddingsactie. De hele familie denkt op dat ogenblik dat Gerty stierf door de brand, maar donderdag komt het nieuws dat de vrouw vermoord werd en de brand een poging was om alles te verdoezelen. "Uit de autopsie is gebleken dat het slachtoffer geen rook in haar longen had, waardoor het vaststaat dat ze voor het begin van de brand al dood was", vertelt een gerechtelijke bron. "Bovendien had ze een tiental steekwonden, hoofdzakelijk langs de rechterzijde van haar lichaam."

Familie verhoord

Het is nog niet duidelijk met welk wapen de vrouw om het leven is gebracht. "Het moordwapen is nog niet gevonden", klinkt het. "Het kan een mes, een priem of een ander scherp voorwerp geweest zijn." De steekwonden zijn verspreid van de lies tot de hals van het slachtoffer. "Sommige zijn oppervlakkig, andere dan weer diep", klinkt het. Gisteren werd een hele dag op en rond de uitgebrande woning gezocht naar het moordwapen en andere aanwijzingen.

Had haar echtgenoot dan niet gezien dat Gerty bloedde? "Toch wel", vertelde Bert tijdens zijn verhoor. "Maar ik wist helemaal niet wat er gebeurd was. Misschien was er iets ontploft of was ze onwel geworden door de rook en gevallen." Naast Vanhoefs echtgenoot werden al tal van familieleden en buurtbewoners verhoord, maar voorlopig is er geen enkel spoor naar de dader of daders. "Er waren geen spanningen in de familie en Gerty had ook geen vijanden", vertelt een bron dicht bij het onderzoek.

"De brandhaard ligt in de living, maar verder onderzoek moet nog uitwijzen op welke manier het vuur aangestoken is." Voorlopig houdt het gerecht alle pistes open, maar ligt de focus op een fout gelopen roofmoord of moord door een bekende. "Het is alleszins iemand die deze streek rond Heppeneert - met amper 357 inwoners - kent want je belandt niet per ongeluk tot aan deze afgelegen hoeve."