Mysterie rond koppeltje dat Maxi-Cosy laat verdwijnen aan meer in Wallonië HR

28 november 2019

07u01

Bron: Federale Politie, La Meuse 0 Binnenland De federale politie voert een gerechtelijk onderzoek naar bizarre feiten aan het meer van Warfaaz in Spa. Een koppel van rond de 25 jaar liet daar afgelopen maandag, tijdens een wandeling rond het meer een Maxi-Cosi verdwijnen. Of er een baby in zat, is niet bekend.

Het parket van Luik stuurde een opsporingsbericht rond over het bizarre voorval. “Het betrof een man en een vrouw van rond de 25 jaar oud”, klinkt het. “Zij waren beiden in het donker gekleed. De vrouw droeg een witte sjaal. De man had met zijn beide armen een Maxi-Cosi vast die hij vóór zich droeg.”

De man zou de Maxi-Cosi volgens getuigen gedragen hebben “zoals een zak aardappelen”, meldt La Meuse op basis van bronnen bij de politie. Even later zagen die hoe het koppel hun wandeling beëindigde, maar dan zonder de Maxi-Cosi. Volgens de politie zijn de getuigen geloofwaardige en betrouwbare mensen.

Tipformulier

Ondanks uitgebreid onderzoek slaagde de politie er blijkbaar nog niet in het jonge koppel te identificeren. Daarom roepen ze iedereen die iets gezien heeft of informatie heeft om dat te melden via via het gratis telefoonnummer 0800/30 300 of dit tipformulier.

