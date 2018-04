Mysterie in Hoegaarden: hele gemeente staat plots vol tuinkabouters HR

18 april 2018

15u33

Opvallend zicht vanmorgen in de gemeente Hoegaarden. In de hele gemeente stonden aan opritten, voordeuren en brievenbussen plots tuinkabouters. Wie ze daar gezet heeft, blijft voorlopig een mysterie.

Een plotse kabouter-invasie, van in totaal enkele honderden tuinkabouters. Aan elk exemplaar hangt een kaartje met een datum en tijdstip op: zaterdag 21 april van 10 tot 13 uur. Mogelijk zal dan pas duidelijk worden om welke stunt het gaat. Op Facebook vraagt een inwoner zich af of AB Inbev, dat een brouwerij heeft in Hoegaarden, misschien het kabouterbier 'La Chouffe' gekocht heeft. Iemand anders vermoedt dat kleuterschool De Boskabouters achter de actie zit.