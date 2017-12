Mysterie in Brussel: waar is kindje Jezus naartoe? HA EB

10u58

Bron: Bruzz, Belga 4 Twitter Kindje Jezus is verdwenen uit de kerststal op de Brusselse Grote Markt. Kindje Jezus in een kribbe vol met stro siert menig kerststal dezer dagen, maar niet langer in Brussel. Op de Grote Markt is afgelopen nacht zijn beeltenis verdwenen, meldt Bruzz.

Volgens de lokale nieuwssite zijn er allicht vandalen in het spel. Wie de diefstal op zijn geweten heeft, is (nog) niet duidelijk. Kindje Jezus werd via een gat in de omheining uit zijn vertrouwde habitat gehaald.

Ook in 2014 verdween het Jezus-beeldje uit de kerststal. Toen was dat het werk van actievoerders die protesteerden tegen het beleid van de regering-Michel. Of het ditmaal ook om een protestactie gaat, dan wel om louter vandalisme, is nog niet duidelijk. In de kerststal is geen boodschap achtergelaten.