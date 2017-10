Mysterie in Antwerpen: waar komt die paarse lucht vandaan? 10u13

Bron: Twitter, VTM, GVA 0 Dries Cumps Heel wat buurtbewoners in Boechout, Mortsel of Wommelgem vroegen zich vanochtend op Twitter af wat die paarse lucht betekende. Nee, het was geen uniek natuurfenomeen of een lichtshow. Het bijzondere licht kwam van een serre in Vremde, dat meldt VTM Nieuws vandaag.

De bewuste serre in Vremde maakt namelijk gebruik van roze ledverlichting. Dit wordt door rozen- en tomatenkwekers ingezet om de planten sneller te laten groeien. Het voordeel is dat het 35 procent minder energie verbruikt dan de standaard oranje lichten in serres.

Niet iedereen is te spreken over de paarse lucht. Zo maakte weervrouw Jill Peeters zich vanochtend boos op Twitter en spreekt ze van lichtvervuiling. Ze vraagt zich af of er geen oplossing bestaat voor de paarse lucht.

Pink is the new orange ¿¿LICHTvervuiling vd glastuinbouw. Kunnen die mensen daar geen gordijntjes bij kopen? #dtv https://t.co/yzoFNFr1uB Jill Peeters ¿¿(@ JillPeetersWX) link

Yasmin Dijckmans

WOW! Verschillende luisteraars sturen ons foto's door van deze roze lucht. Weet jij wat het is?! ¿¿¿¿ pic.twitter.com/9JAx8Qo0FG Qmusic (België)(@ Qmusic_BE) link