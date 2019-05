Myriam Bruwier (60) uit Kampenhout is vermist: wie heeft haar gezien? KVDS

27 mei 2019

18u31 0 Binnenland De politie heeft op vraag van het parket van Antwerpen (afdeling Mechelen) een opsporingsbericht verspreid voor de 60-jarige Myriam Bruwier. De vrouw werd afgelopen zaterdag 25 mei om 12.39 uur voor het laatst gezien op de Mechelsesteenweg in Kampenhout. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De vrouw verplaatst zich met haar wagen, een rode KIA Ceed met nummerplaat 1-CXI-175. Myriam is ongeveer 1,56 meter groot en normaal gebouwd. Ze heeft bruin haar en groene ogen. Ze draagt haar haren meestal in een staart of opgestoken. Het is niet duidelijk welke kleding ze droeg op het moment van haar verdwijning.





Heeft u Myriam gezien of weet u waar ze zich bevindt? Neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via e-mail naar opsporingen@police.belgium.eu.