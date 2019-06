Muyters: “Zonder wettig verblijf niet in regulier arbeidscircuit” jv

24 juni 2019

15u12

Bron: belga 0 Mensen zonder wettig verblijf moeten niet in het reguliere arbeidscircuit terechtkunnen. Dat zegt ontslagnemend Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), die twee jaar geleden al een gelijkaardig standpunt innam. "Tot het moment dat er zekerheid is dat zij wettig in het land kunnen verblijven, is zoiets zinloos", vindt Muyters.

Hij reageert daarmee op de denkoefening die binnen het Brusselse agentschap Actiris loopt over de inschakeling van mensen zonder papieren, onder meer om knelpuntberoepen in te vullen. Muyters herinnert eraan dat de Adviescommissie Economische Migratie van de SERV al een gelijkaardig voorstel deed, wat hij toen van de hand wees.

"Zoiets zal in Vlaanderen niet gebeuren", maakt Muyters zich sterk. "Het is gewoon een kwestie van gezond verstand en efficiënt beheer van overheidsmiddelen. Ik vraag me ook sterk af welke werkgever een aanwerving zal doen van iemand die het land moet verlaten. En dan spreken we nog niet over het eventuele aanzuigeffect van dit systeem".

Hij benadrukt ook de inspanningen die in Vlaanderen gebeuren in de zoektocht naar een professionele toekomst, van zodra iemand wettig in ons land verblijft.