Muyters wilt dit jaar nog strategisch plan rond artificiële intelligentie in Vlaanderen kg

16 april 2018

20u14

Bron: Belga 1 Er is in Vlaanderen nood aan een strategisch plan rond artificiële intelligentie (AI). Dat is een van de aanbevelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) in een standpuntnota over AI en de toekomst ervan. Minister Muyters plant voor de zomer met de betrokkenen aan tafel te zitten, om tegen het najaar een plan klaar te hebben.

Artificiële intelligentie kan wereldwijd rekenen op enthousiasme, en ook in Vlaanderen zijn er hoopvolle AI-startups en worden AI-toepassingen door grotere bedrijven gebruikt. Toch hinkt Vlaanderen vandaag nog achter. Zo is er een chronisch tekort aan informatici, ingenieurs en wetenschappers. Daarnaast is er te weinig kennis over de mogelijkheden van AI, en zijn er te weinig onderzoeksgroepen bezig met fundamenteel onderzoek.

"Er is nood aan een schaalvergroting, professionalisering en omkadering", zegt prof. em. Luc Steels, co-auteur van de standpuntnota over AI. "Er moet via een impulsprogramma een Vlaams AI-ecosysteem gecreëerd worden, dat alle actoren samenbrengt."

"Living lab"

"Vlaanderen moet een bruisend 'living lab' worden, waar je moet komen als je bezig bent met artificiële intelligentie", reageert Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA). De minister wil daarom een brede visie ontwikkelen rond artificiële intelligentie.

"Ik ben ervan overtuigd dat een strategische visie bottom-up ontwikkeld moet worden, door ervaringen uit het veld", zegt Muyters. "Daarom heb ik een benchmarkstudie besteld, die moet aantonen waar we staan in Vlaanderen, en wat wij al doen tegenover de rest van de wereld." Half mei moeten daarvan de resultaten beschikbaar zijn, en voor de zomer wil Muyters betrokkenen uit het veld rond de tafel brengen, om tegen het najaar met een strategisch plan te komen.

Muyters wijst nog op de voordelen van investeringen in AI voor bedrijven. "Veertig procent van de kleinere bedrijven is onzeker over de return van AI", zegt hij. "Er is vrees voor een impact op de jobs. Volgens McKinsey zou tegen 2030 21 procent van de jobs in België door de digitale revolutie verdwijnen, maar uiteindelijk zal de jobinhoud vooral veranderen. Want ook volgens McKinsey zouden 40.000 extra jobs gecreëerd worden als AI goed gebruikt wordt."