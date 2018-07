Muyters kent 22 miljoen euro subsidies voor sportinfrastructuur toe KVE

08 juli 2018

10u35

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) heeft 22.640.732 euro aan subsidies toegekend aan 47 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten in Vlaanderen. Het gaat om nieuwbouwprojecten en renovaties, zo maakte hij bekend in een persbericht.



Muyters is al een tijdje bezig aan een soort inhaaloperatie op het vlak van sporthallen en zwembaden. "Onze sporthallen en zwembaden waren zwaar verouderd en er waren grote tekorten", aldus de minister. "In de eerste jaren heb ik gewerkt aan de meest acute problemen zoals de zwembaden. Maar intussen heb ik een meer vraaggericht systeem ontwikkeld zodat initiatiefnemers zelf elk jaar projecten kunnen indienen."

Het vraaggerichte systeem is het Sportinfrastructuurplan, een jaarlijkse mogelijkheid voor private en publieke initiatiefnemers om projecten van bovenlokaal belang in te dienen. Vlaanderen subsidieert tot 30 procent van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Het kan gaan om nieuwbouwprojecten en om renovaties. Alle projecten worden doorgelicht door een commissie, waarna een ranking wordt opgesteld.

Volgens de minister is die manier van werken een succes. Er liepen voor de oproep van dit jaar zestig aanvragen binnen, waarvan er 47 een subsidie hebben toegekend gekregen. De minister wijst erop dat de projecten heel divers zijn en "gaan van bovenlokale sporthallen en zwembaden tot gymnastiekhallen, dojo's, atletiekpistes, hockeyterreinen en een BMX-piste".

In maart volgend jaar kunnen opnieuw projecten worden ingediend. De minister verwacht dan 10 miljoen euro te kunnen inzetten. In 2017 werd via dit systeem in totaal 20 miljoen euro toegekend aan 44 geselecteerde sportinfrastructuurprojecten.