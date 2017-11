Muyters geeft goede voorbeeld: "We hebben steun nodig van zo veel mogelijk burgers" Ook honderd ambtenaren werken mee aan onderzoek naar darmflora en alzheimer SVM

15u04

Vlaams minister van Innovatie en Sport Philippe Muyters heeft vandaag samen met honderd ambtenaren meegewerkt aan twee grootschalige onderzoeken van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB): het darmfloraproject en onderzoek naar alzheimer. "Onze toponderzoekers hebben de steun nodig van zo veel mogelijk burgers. Daarom wil ook de Vlaamse regering actief meewerken aan deze onderzoeksprojecten", zegt Muyters.

"De mens is een wandelende bacteriële kolonie", zegt professor Jeroen Raes van het VIB. "Er zitten 100 triljoen bacteriën in ons lichaam. Dat is duizend keer het aantal mensen op aarde. En de grootste concentratie bevindt zich in onze darmen. De darmflora is erg belangrijk voor ons lichaam en beschermt ons tegen kwaadaardige bacteriën."

"Jullie hulp is nodig"

Wetenschappers associëren veel ziektes met de darmflora, zoals dementie, alzheimer, diabetes en parkinson. "Het succes van het onderzoek naar darmflora hangt af van de inzet van vrijwillige stoelgangdonoren", benadrukt professor Raes. "Met het Vlaams Darmflora Project willen we stoelgangstalen van minstens vijfduizend vrijwilligers verzamelen en analyseren. Dit is één van de grootste wetenschappelijke studies naar darmbacteriën. Hoe meer mensen er deelnemen, hoe sneller we stappen kunnen zetten in het onderzoek naar de relatie tussen de miljarden bacteriën in ons lichaam en onze gezondheid. Daarom hebben we jullie hulp nodig om dit onderzoek te voeren."

Dementie wordt stilaan een pandemie, zegt Christine Van Broeckhoven, gerenommeerd onderzoekster van het VIB. "In 2013 waren er wereldwijd 44 miljoen patiënten, in 2030 wellicht 76 miljoen en tegen 2050 stijgt het naar 135 miljoen. In Vlaanderen loopt één op de honderd mensen risico op dementie en dat risico verdubbelt elke vijf jaar."

"Van onschatbare waarde"

Het ziekteproces verloopt in de hersenen. Ook bij deze ziekte is de medewerking van zo veel mogelijk burgers cruciaal. "Om dementie en alzheimer te onderzoeken, hebben we niet alleen informatie nodig van mensen met de ziekte of hun familieleden, maar ook van gezonde vrijwilligers. Representatief onderzoek is immers enkel mogelijk mits voldoende ingebouwde controles. Voor alzheimeronderzoek betekent dit dat we gezonde mensen nodig hebben die een bloedstaal willen geven en een geheugentest willen ondergaan. Zij zijn immers van onschatbare waarde in onze zoektocht naar het mechanisme van deze ziekte."

Muyters en honderd Vlaamse ambtenaren toonden zich vandaag bereid om mee te werken aan beide onderzoeken. "Meer en meer mensen moeten beseffen dat ze mee kunnen helpen bij dit soort belangrijk wetenschappelijk onderzoek", benadrukt Muyters. "Onderzoek staat of valt door goede, gevarieerde gegevens. Zo helpen burgers het wetenschappelijk onderzoek en de maatschappij. Ik wil mijn steentje bijdragen zodat 'citizen science' meer onder de aandacht komt."