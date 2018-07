Muyters compenseert bedrijven: premie voor wie kankerpatiënt aanwerft Astrid Roelandt

16 juli 2018

00u00 0 Goed nieuws voor wie terug aan het werk wil na kanker of een andere ernstige ziekte. Vanaf volgend jaar krijgen werkgevers een premie om hen aan te werven of aangepast werk te bieden. "Zo willen we compenseren dat ze zich tijdelijk nog niet 100% kunnen geven", zegt minister Muyters.

Stel: twee jaar lang zat je thuis met kanker. En dan is het eindelijk zover: de laatste kuur. Helemaal kankervrij ben je pas over enkele jaren, maar je popelt om de draad terug op te pikken. Alleen ben je fysiek niet meer dezelfde als vroeger - je bent sneller moe, kan je niet altijd even goed concentreren en ook emotioneel herstel je nog van de klap. Terug aan de slag gaan, is vaak niet evident. Werkgevers hebben schrik dat je zal hervallen, vaak ziek zal zijn of geven de voorkeur aan iemand zonder gezondheidsperikelen. "We merken inderdaad dat mensen die herstellende zijn vaak benadeeld worden op de arbeidsmarkt", erkent Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). "Maar het is belangrijk dat ook zij de kans krijgen om opnieuw aan de slag te gaan, want dat bevordert hun herstel." Hij voorziet daarom een premie die de nadelen voor werkgevers moet compenseren.

Minder presteren

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) bestaat vandaag al voor wie iemand tewerkstelt met een permanente handicap: 12.000 mensen zijn zo aan de slag. "Maar nu breiden we die premie uit naar mensen die door hun ziekte tijdelijk minder presteren", aldus Muyters. En dat geldt niet alleen voor kankerpatiënten. Ook wie een zwaar hersenletsel oploopt na een ongeval of op een wachtlijst staat voor een transplantatie kan zijn werkgever zo'n premie aanbieden - als hij daardoor niet volwaardig functioneert. De criteria voor de premie worden dit najaar nog verder uitgewerkt, maar algemeen geldt het voor iedereen die door een zware ziekte tijdelijk minder presteert.

Langere middagpauze

Voor de werkgever betekent dit dat ze twee jaar lang een beroep kunnen doen op een premie van 20 procent van het loon van de werknemer -zodat die dus goedkoper wordt. Indien nodig kan de premie met twee jaar verlengd worden. Verbetert de situatie uiteindelijk niet, dan kan men een permanente premie voor arbeidshandicap aanvragen.

Volgens de minister is de uitbreiding van de premie een serieuze stap voorwaarts voor wie herstelt van een zware ziekte. "Ze zullen dan naar een werkgever kunnen stappen met de boodschap: ik heb hier last van, ik begrijp dat u daardoor misschien twijfelt, maar als u mij aanwerft of aangepast werk geeft, zal de overheid uw toegevingen compenseren", zo zegt Muyters. "Werkgevers en werknemers kunnen daarop samen bekijken wat er mogelijk is. Misschien heeft zo'n werknemer wat langere middagpauzes nodig om te bekomen of moet hij wat later komen omdat hij eerst nog naar de nierdialyse moet. Met de premie compenseren we dat rendementsverlies."