Muylle wil zorgcentrum seksueel geweld voor elke provincie SVM

27 februari 2020

07u52

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 4 Minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) wil het aantal zorgcentra na seksueel geweld uitbreiden. Eén centrum per provincie wordt het streefdoel, goed voor een kostenplaatje van 15 miljoen euro. Ze krijgt daarvoor alvast de steun van oppositiepartij Groen.

Op dit moment telt ons land drie zorgcentra na seksueel geweld, in Gent, Brussel en Luik. Slachtoffers kunnen in zo'n centrum terecht voor medische zorg, psychologische begeleiding en forensisch onderzoek. Elke provincie moet zo'n centrum hebben, vindt Muylle. "De centra leveren erg goed werk. Overal in ons land moeten slachtoffers gebruik kunnen maken van begeleiding", zegt ze. Sinds oktober 2017 hebben de drie centra al 2.244 mensen geholpen, goed voor gemiddeld drie per dag.

Muylle krijgt alvast steun vanop de oppositiebanken. "Wij zijn heel blij met die beslissing", reageerde Kamerlid Stefaan Van Hecke in ‘De Ochtend’ op Radio 1. De groene fractie in de Kamer zal het voorstel steunen. "Er is ongeveer 15 miljoen euro nodig als alle centra volop in werking zijn, en ik denk dat het moet mogelijk zijn in lopende zaken om met de budgetten te schuiven. We gaan de minister op alle mogelijke manieren steunen om dit te realiseren.”

Audiovisueel verhoor

Volgens Van Hecke doen zeven op de tien slachtoffers na begeleiding in een zorgcentrum aangifte bij de politie. Anders gebeurt dat slechts in één op de tien gevallen. "Dat cijfer is heel belangrijk, want zonder aangifte kan de politie niet op zoek gaan naar de dader en vervolgen. Ik ben ervan overtuigd dat het 'dark number' hierdoor zal verlagen."

Daarnaast stelt Van Hecke ook voor om het audiovisueel verhoor uit te breiden. Nu is dat al het geval voor minderjarige slachtoffers, zodat zij hun getuigenis niet elke keer moeten herhalen. Voor Van Hecke wordt dat best uitgebreid naar meerderjarigen. "De liberale collega's hebben al zo'n voorstel ingediend. Ook dat dossier willen we steunen, we kunnen en moeten daar over de grenzen van meerderheid en oppositie samenwerken.”