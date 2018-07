Muur stort in in Antwerpen: één lichtgewonde Sander Bral

07 juli 2018

16u13

Bron: Eigen berichtgeving 0

In de Schotensesteenweg in het Antwerpse district Deurne is vanochtend een tussenmuur aan de achterkant van een woning ingestort. “Het gaat over een muur van een pand in renovatie”, klinkt het bij de lokale politie Antwerpen. “Er is een ziekenwagen ter plaatse gekomen omdat een man lichtgewond is geraakt bij het incident. Een stuk steen heeft zijn hand geraakt.” Zowel brandweer als stadsarchitect kwamen ter plaatse om de veiligheid en stabiliteit van het gebouw te controleren.