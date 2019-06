Museumdirecteur Dossinkazerne: “Dries Van Langenhove krijgt bezoek op maat” ANN VAN DEN BROEK

18 juni 2019

19u09

Bron: De Morgen 1 Dries Van Langenhove moet een verplicht bezoek brengen aan de Mechelse Dossinkazerne. Het is niet de eerste keer dat het gerecht zo’n voorwaarde oplegt. Christophe Busch, directeur van het museum, begrijpt waarom.

Gisterochtend werd Van Langenhove om zes uur ‘s ochtends van zijn bed gelicht en meegenomen voor verhoor in het onderzoek naar het radicaal-rechtse Schild & Vrienden waarvan hij de leider is. In de loop van de dag werd Van Langenhove weer vrijgelaten, hetzij onder voorwaarden: van de onderzoeksrechter mag hij mag niet spreken met de pers over de grond van de zaak en hij moet een geleid bezoek brengen aan de Mechelse kazerne Dossin, een voormalig doorgangskamp richting de concentratiekampen van de nazi’s, en vandaag een museum ter nagedachtenis van de holocaust.

Ik begrijp het signaal dat justitie hiermee wil geven Christophe Busch.

“Ik begrijp het signaal dat justitie hiermee wil geven”, zegt museumdirecteur Christophe Busch. Veel meer details wil hij daar niet over kwijt, de vraag om niet te communiceren geldt immers ook voor de kazerne Dossin. Wel zegt Busch nog dat dit niet de eerste keer is dat justitie een beroep op hen doet.

“Dat gebeurt gemiddeld vijf à acht keer per jaar”, zegt Busch. “En telkens wij een justitiële cliënt over de vloer krijgen, stippelen wij een bezoek op maat uit. Dat zullen we ook voor Dries Van Langenhove doen.”

Rondleiding

Van Langenhove, die op 26 mei verkozen werd als onafhankelijk lijsttrekker voor Vlaams Belang en donderdag de eed aflegt in de Kamer, zelf liet vanmiddag aan VTM weten dat dat bezoek “hem heel interessant lijkt”. “Ik ben een fervente fan van musea en ook dit museum wil ik graag eens bezoeken. Het blijkt ook te gaan om een rondleiding, dus des te beter.”