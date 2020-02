Multiresistente bacterie doodt twee patiënten met zwakke gezondheid in Waals ziekenhuis SVM

04 februari 2020

17u42

Bron: Belga 15 Twee personen met een verzwakt immuunsysteem zijn overleden aan een multiresistente bacterie in het Epicura-ziekenhuis in Hornu (Henegouwen). Vier andere patiënten zijn in behandeling. Het personeel heeft een reeks voorzorgsmaatregelen genomen om een eventuele verspreiding tegen te gaan.

De afdeling intensieve zorgen op de spoed en de dienst pneumologie, waar de bacterie werd ontdekt, werden uit voorzorg gesloten. Er is geen enkel verband tussen deze bacterie en het coronavirus.

De teams die betrokken zijn bij de geïnfecteerde patiënten werden versterkt. De geïnfecteerde patiënten krijgen behandelingen op basis van de laatste internationale aanbevelingen. Zieken die in contact kwamen met besmette patiënten zijn in preventieve afzondering geplaatst. Er werden screeningsuitstrijkjes genomen van risicopatiënten en de procedures voor reiniging en omgevingsscreening werden verstrengd.

“Opportunistisch”

"Deze bacterie is opportunistisch omdat ze het gemunt heeft op erg kwetsbare en verzwakte patiënten die lijden aan meerdere aandoeningen tegelijk. Hun levensverwachting was sowieso beperkt", aldus de verantwoordelijken van het ziekenhuis. Ze preciseren nog dat de bacterie geen risico inhoudt voor andere patiënten, bezoekers of ziekenhuispersoneel.

Twee patiënten die drager waren van de bacterie stierven. Drie andere patiënten zijn geïnfecteerd, een vierde persoon is een gezonde drager van de bacterie.

