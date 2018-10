Muis valt van plafond bij McDonald’s naast groep chiromeisjes Kristof Pieters

06 oktober 2018

11u20

Bron: eigen berichtgeving 0 Een groep meisjes van chiro Kriko uit Sint-Niklaas beleefde gisteravond de schrik van hun leven toen ze in de late uurtjes nog iets gaan eten waren in het McDonald’s filiaal op de Groenplaats in Antwerpen. Terwijl ze net de tanden zetten in een hamburger, viel er een muis van het plafond naar beneden.

De meisjes van Chiro Kriko zijn momenteel op leidingsweekend in Antwerpen. Vannacht rond half twee besloten ze nog iets te gaan eten bij McDonald’s op de Groenplaats in Antwerpen. “We zaten rustig aan tafel toen er plots een muis vlak naast ons naar beneden viel”, vertelt Lore Lansen.

“We sprongen natuurlijk meteen recht. De muis leefde nog maar lag wat groggy op de grond. Er was zelfs een stofafdruk te zien van het dier op de zitbank. De muis was blijkbaar van een plafondplint gevallen. Een medewerker van McDonald’s kwam gewoon met een vuilblik. Toen hij zag dat de muis nog niet dood was, gaf hij er een trap op met zijn voet. Daarna werd het dier gewoon in de vuilnisbak gekieperd waar ook de klanten hun afval in gooien. We konden er achteraf wel mee lachen maar eigenlijk zijn we ook wel geschokt door wat er gebeurd is.”