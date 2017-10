Mughelikopter landt op speelplaats om gewonde leerling op te pikken Jurgen Eeckhout

Vanmorgen is op de speelplaats van de Sint-Laurensschool in Zelzate een Mughelikopter moeten landen. Een leerling uit de derde graad was er in een klaslokaal gewond geraakt.

Het Eerste Interventieteam van de school, bestaande uit leerkrachten en ander personeel, ontfermde zich onmiddellijk over het slachtoffer in afwachting van de hulpdiensten. Het team diende hem de eerste zorgen toe. Aan de ingang van de school wachtten enkele teamleden de hulpdiensten op, gekleed in fluohesjes. Andere teamleden maakten zich met de hesjes erg herkenbaar voor de helikopter op de speelplaats, zodat de piloot gemakkelijk wist waar hij moest landen. De leerkrachten hielden ondertussen de andere leerlingen op afstand zodat het medisch personeel ongehinderd kon helpen.

Geen levensgevaar

Het slachtoffer werd zonder levensgevaar overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Over zijn toestand en wat er exact is gebeurd, is voorlopig niks bekend. "We kregen wel felicitaties over ons team", zegt woordvoerder Ruben Beke. "Na de interventie hebben we de klasgenoten opgevangen en met hen gepraat zodat ze alles goed konden kaderen."