MUG crasht onderweg naar interventie in Gent JEW

06 maart 2018

10u58 482 Een MUG is deze voormiddag op het kruispunt van de Voorhavenlaan met de Rotterdamstraat in Gent gecrasht terwijl die onderweg was naar een interventie in de Voorhavenkaai. Daar was iemand op straat plots in elkaar gezakt en het bewustzijn verloren.

Op het kruispunt, op slechts een paar honderd meter van de bestemming, ging het mis. "Ik kwam uit de Rotterdamstraat en nam mijn voorrang van rechts. Ik hoorde de MUG echter niet en kon hem ook niet zien aankomen omdat er een hoge bestelwagen langs de baan geparkeerd stond", vertelt de bestuurder van de auto.

Zowel de bestuurders als het MUG-personeel bleef ongedeerd. Minder goed verging het het in elkaar gezakte slachtoffer. Hij overleed ter plaatse. De precieze omstandigheden van zijn overlijden worden onderzocht. Voorlopig is het ook onduidelijk of het ongeval ook invloed had op het incident met het slachtoffer.